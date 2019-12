Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Wehingen) Schneeräumfahrzeug kommt ins Rutschen

Wehingen (ots)

Auf der Kreisstraße 5904 ist am Freitag, gegen 9 Uhr, ein Schneeräumfahrzeug ins Rutschen gekommen und mit einem VW Passat kollidiert. Der 47-jährige Fahrer des Räumfahrzeuges war in Richtung Wehingen unterwegs und rutschte auf der abschüssigen Straße auf die Gegenspur. Dort kam es zur Kollision mit einem VW Passat eines 77-jährigen Autofahrers. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der 77-Jährige musste mit leichten Verletzungen in die Klinik eingeliefert werden.

