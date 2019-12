Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Aldingen) Auto rutscht von der Straße

Aldingen (ots)

Auf der schneeglatten Straße ist am Freitag, gegen 10.20 Uhr, eine 33-jährige Autofahrerin von der Fahrbahn gerutscht. Die Frau war von Aixheim nach Trossingen unterwegs und kam nach links von der Straße ab. Die Autofahrerin wurde hierbei leicht verletzt und musste in die Klinik eingeliefert werden. Am Ford Focus entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell