Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Niedereschach) Autofahrerin kollidiert mit Gegenverkehr

Niedereschach (ots)

Eine 31-jährige Mercedes-Fahrerin ist am Freitag, gegen 12.20 Uhr, auf der Dauchinger Straße auf die linke Straßenseite geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen gestoßen. Die Autofahrerin war in Richtung Ortsmitte unterwegs und geriet auf Höhe der Friedhofstraße auf die Gegenspur. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mercedes C-Klasse einer 44-jährigen Autofahrerin. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro. Die 44-Jährige erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst untersucht.

