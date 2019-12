Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Pfeffingen) Schwächeanfall mit Folgen: Zwei Leichtverletzte - 25.000 Euro Sachschaden

A.-Pfeffingen (ots)

Wegen eines Schwächeanfalls ist eine betagte Autofahrerin am Donnerstagvormittag in der Margrethauser Straße mit einem entgegenkommenden PKW zusammengestoßen.

Gegen 11.30 Uhr fuhr die 81-Jährige in Richtung Margrethausen. Sie bekam einen Schwächeanfall, verlor deswegen die Kontrolle über ihren VW Golf und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie mit einem Dacia Lodge zusammen. Die Frau und ihre Unfallgegnerin (45) verletzten sich dabei leicht. An dem Dacia entstand ein Schaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. Der Schaden am VW Golf wird auf runde 10.000 Euro geschätzt.

