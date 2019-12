Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb - Altheim) Nach Spiegelstreifer abgehauen

Horb - Altheim (ots)

Am Freitagmorgen hat es auf der Böblinger Straße einen Unfall zwischen zwei PKW gegeben. Der Verursacher ist ohne anzuhalten weiter gefahren.

Gegen 7:30 Uhr fuhr ein 57 Jahre alter Mann mit seinem weißen Ford EcoSport in Richtung Ortsmitte. Am Ortseingang kamen ihm mehrere Fahrzeuge entgegen. Eins der Fahrzeuge fuhr zu weit links und riss den linken Außenspiegel des SUVs ab. Der 57 Jährige hielt daraufhin am Straßenrand an, während der Unbekannte seine Fahrt unbehelligt fortsetzte. Der Sachschaden am Ford beläuft sich auch circa 800 Euro.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/ 964266-0 beim Polizeiposten Dornstetten zu melden.

