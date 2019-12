Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deißlingen) Auto überschlagen: Unfallverursacher flüchtig - Zeugenaufruf

Deißlingen (ots)

Am Donnerstagmittag ist es auf der B 27 zwischen Villingen-Schwenningen und Rottweil zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Fahrzeug auf dem Dach gelandet ist. Der Fahrer hat leichte Verletzungen erlitten.

Gegen 14:20 Uhr fuhr der 27 Jahre alte Mann mit seinem roten Peugeot 306 in Richtung Rottweil. Als er einen Kombi überholen wollte, der sich hinter einem LKW befand, scherte der Kombi aus. Der 27 Jährige versuchte noch mit seinem Auto auszuweichen, kollidierte aber dadurch mit der Mittelleitplanke. Sein PKW wurde durch die Luft geschleudert. Auf dem Dach liegend schlitterte der PKW noch circa 100 Meter weiter bevor er zum Stillstand kam. Zum Glück erlitt der Fahrer nur leichte Verletzungen. An seinem Auto entstand ein Sachschaden. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die B 27 in Fahrtrichtung Rottweil gesperrt.

Weil sich der dunkle Kombi mit RW-Kennzeichen unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, ermittelt das Polizeirevier Rottweil wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise (Telefonnummer 0741/ 477-0).

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach / Thea Reuhs

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell