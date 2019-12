Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rotenzimmern) Peugeot Fahrer verliert Kontrolle

Rotenzimmern (ots)

Ein 63-jähriger Mann ist am Donnerstagmittag auf der K 5562 zwischen Leidringen und Rotenzimmern gefahren, als er die Kontrolle über seinen Peugeot verlor.

Gegen 12:40 Uhr fuhr der 63 Jahre alte Mann mit seinem Peugeot 206 zunächst zu weit nach rechts, bevor er anschließend übersteuerte und mit der linken Leitplanke zusammenkrachte. Daraufhin lenkte er stark nach rechts und blieb letztendlich an einem Hang stehen. Beim Unfall wurde er nicht verletzt. Da sich aber bei der Unfallaufnahme Hinweise auf eine bereits vorliegende gesundheitliche Beeinträchtigung ergaben, wurde er durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und musste angeschleppt werden.

