Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Tuttlingen (ots)

In der Unteren Hauptstraße hat am Mittwochabend eine BMW Fahrerin einen an einer Ampel stehenden Audi übersehen und ist aufgefahren. Hierbei haben sich zwei Personen leicht verletzt.

Die BMW X1 Fahrerin befuhr die Untere Hauptstraße in Richtung der Kreuzung mit der Königstraße. Aufgrund von Unachtsamkeit fuhr sie einer an der Ampel haltenden Audi A4 Fahrerin hinten auf. Hierbei wurden zwei der Audi-Insassinnen leicht verletzt. Eine der Frauen wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 200 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach / Thea Reuhs

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell