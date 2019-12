Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Auto übersehen: Blechschaden

Spaichingen (ots)

Ein Sachschaden von 10.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagmittag auf der Europastraße.

Kurz vor 13 Uhr wollte ein 78 Jähriger mit seinem Volvo V70 auf Höhe der Hochhäuser auf die Europastraße einfahren. Dabei kollidierte er mit dem in Richtung Aldingen fahrenden Renault Megane einer 57 Jahre alten Frau. Verletzt wurde niemand. Am Renault entstand ein Sachschaden von circa 6000 Euro. Am Volvo betrug dieser circa 4000 Euro.

