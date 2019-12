Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dotternhausen) PKW contra LKW

Dotternhausen (ots)

Am Donnerstagmittag ist auf der B 27 in Dotternhausen eine Frau mit ihrem PKW auf die Gegenfahrbahn gekommen und in einen LKW geprallt. Sie hat leichte Verletzungen erlitten.

Gegen 14:45 Uhr kam die 61 Jahre alte Frau mit ihrem PKW aus Richtung Schömberg. Aus unbekannten Gründen kam sie auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Sattelzug. Der Fahrer des LKW versuchte mit einer Vollbremsung der Kollision zu entgehen. Dies gelang jedoch nicht. Der PKW drehte sich um 90° und kam kurz vor der Ampelanlage zum Stillstand. Mit leichten Verletzungen wurde die 61 Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 16.000 Euro. Die B 27 war während der Unfallaufnahme einseitig gesperrt.

