POL-TUT: (Eutingen im Gäu) Kaffeegenuss führt zu Unfall

Am Donnerstagmorgen ist ein LKW auf der A 81 zwischen der Anschlussstelle Horb und der Anschlussstelle Rottenburg von der Fahrbahn abgekommen und hat ein Schild umgemäht.

Gegen 5.40 Uhr verschluckte sich der LKW-Fahrer sich dermaßen an seinem Kaffee, dass er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei überfuhr er das Schild vom Parkplatz Hirtenhausen. Ein ebenfalls in Richtung Stuttgart fahrender Mann, konnte mit seinem Opel Astra den Trümmerteilen nicht mehr ausweichen und fuhr darüber. Verletzt wurde niemand. Am Sattelzug entstand ein Sachschaden von circa 7000 Euro. Der Schaden am Opel beläuft sich auf circa 5000 Euro. (Rosenfeld) Missachtete Vorfahrt führt zu Unfall

An der Kreuzung zwischen dem Beuremer Tal und der Straße Fabrikle ist es am Mittwochnachmittag gegen 17:15 Uhr zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen gekommen. Verletzt wurde niemand.

Ein 29 Jahre alter Mann war mit seinem Smart auf der Straße Beuremer Tal unterwegs. An der Kreuzung mit der Straße Fabrikle missachtete er die Vorfahrt eines 47 Jährigen. Dieser kam mit seinem VW Crafter aus Richtung Heiligenzimmern. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt circa 7000 Euro.

