Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Burladingen) Langfinger hatten Hunger

Burladingen (ots)

Vier Diebe sind am Donnerstagnachmittag gegen 15:45 Uhr in der Aldi Filiale in der Straße Fehlabrücke aufgefallen, als sie mit vollen Taschen, ohne zu bezahlen, das Geschäft verlassen wollten. Ein Täter konnte von der Filialleiterin festgehalten werden. Das bei ihm entdeckte Diebesgut hatte einen Wert von fast 73 Euro. Seine Begleiter entkamen unerkannt. Allerdings hatte der Festgehaltene Ausweispapier eines Mittäters in der Tasche. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft, wurde bei dem rumänischen Ladendieb eine Sicherheitsleistung erhoben. Ihm wurde Hausverbot erteilt. Nach den drei weiteren Dieben wird gesucht.

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach / Thea Reuhs

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell