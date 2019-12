Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Nach Kollision auf drittes Auto geschoben worden

Tuttlingen (ots)

An der Ecke Leutenbergstraße/ Königstraße ist es am Donnerstagmittag zu einem Vorfahrtsunfall gekommen. Insgesamt ist ein Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro entstanden.

Eine 35 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem VW Passat die Leutenbergstraße in Richtung des Fitness Studios "CleverFit". An der Kreuzung übersah sie den von rechts kommenden 3er BMW einer 50 Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW zunächst auf einen am Straßenrand geparkten Hyundai Tucson geschoben. Anschließend schleuderte er zurück auf die Fahrbahn und kam dort quer zum Stehen. Verletzt wurde niemand.

