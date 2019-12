Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt) Unfallflucht nach Parkrempler - Zeugen gesucht

Albstadt (ots)

Am Donnerstag hat in der Bühlstraße, Ecke Ziegelplatz, zwischen 10:45 Uhr und kurz vor 14 Uhr ein unbekannter Autofahrer beim Ausparken einen VW Golf Plus touchiert. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. An dem Golf entstand ein Sachschaden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07432/ 955-0, beim Polizeirevier Albstadt zu melden.

