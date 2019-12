Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Brigachtal-Klengen) Autofahrer fährt gegen geparkten Lastwagen

Brigachtal-Klengen (ots)

Ein 49-jähriger Mitsubishi-Fahrer ist am Donnerstag, gegen 14.40 Uhr, auf der Hauptstraße gegen einen geparkten Lastwagen gefahren. Der Autofahrer fuhr in Richtung Grüningen und erkannte die Lastwagen wegen der tief stehenden Sonne zu spät. Am Mitsubishi entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Der Autofahrer blieb unverletzt.

