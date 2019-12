Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen-Erzingen - Dotternhausen, B 27) Tödlicher Verkehrsunfall bei Dotternhausen

Balingen-Erzingen - Dotternhausen, B 27 (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall bei welchem eine Person tödliche und nach ersten Einschätzungen zwei weitere Unfallbeteiligte leichte Verletzungen erlitten haben, ist es am heutigen Donnerstagabend zwischen Erzingen und Dotternhausen auf der Bundesstraße 27, kurz vor Dotternhausen gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge war es in diesem Bereich zunächst zu einem Auffahrunfall gekommen, wobei der verursachende Wagen - ein Renault Modus eines 81-jährigen Autofahrers - durch die Wucht des Aufpralls auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde und dort mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammenstieß. Der 81-jährige Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Kurz nach 17 Uhr war der 81 Jahre alte Renault-Fahrer auf der B 27 von Balingen in Richtung Dotternhausen unterwegs und prallte mehr oder weniger ungebremst in das Heck eines Kleinwagens des Typs Smart einer 55-jährigen Autofahrerin. Diese befand sich mit ihrem Wagen am Ende eines auf der B 27 in Richtung Dotternhausen entstandenen Rückstaus. Während der Smart zunächst auf ein davor stehendes DRK-Gruppenfahrzeug geschoben und dann nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen wurde, schleuderte der Renault des 81-Jährigen quer auf die Gegenfahrbahn und wurde von einem just in diesem Moment entgegenkommenden Lastwagen mit Anhänger erfasst.

Der Renault-Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Möglicherweise hatte der Mann schon vor dem zuvor entstandenen Auffahrunfall einen Herzinfarkt erlitten.

Nach ersten Einschätzungen zogen sich die Smart-Fahrerin sowie ein Insasse des DRK-Gruppenfahrzeugs, eventuell auch der Fahrer des Lastwagens, leichte Verletzungen zu. An den vier beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von knapp 50.000 Euro, wobei der Lastwagen mit rund 30.000 Euro den größten Schaden aufwiese. Am Renault und dem Smart dürfte Schaden in Höhe von jeweils etwa 8.000 Euro und am Gruppenfahrzeug ein solcher in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden sein. Neben den mit Notärzten eintreffenden DRK-Rettungsfahrzeugen waren bei dem Unfall auch ein Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehrabteilungen aus Balingen und Dotternhausen eingesetzt. Die Unfallstrecke musste im Bereich Dotternhausen voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert momentan noch an. Verständigte Abschleppdienste werden sich um den Abtransport der nicht beteiligten Fahrzeuge kümmern.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell