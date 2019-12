Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Unfallflucht nach Fahrstreifenwechsel - Zeugen gesucht

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Beim abrupten Fahrstreifenwechsel hat eine unbekannte Kastenwagenfahrerin am Mittwochmittag einen Unfall auf der B 33 in Fahrtrichtung St. Georgen verursacht. Es gab glücklicherweise keine Verletzten.

Kurz vor 13 Uhr befanden sich hintereinander ein Fiat Punto, sowie ein 1er BMW auf der rechten Abbiegespur nach Peterzell. Links von den beiden PKWs fuhr ein blauer Kleintransporter. Plötzlich wechselte die Transporterfahrerin nach rechts und scherte unmittelbar vor dem Fiat ein. Der 38-jährige Fiat Fahrer bremste abrupt ab um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 19 Jährige am Steuer des nachfolgenden BMWs, konnte trotz Vollbremsung ein Auffahren nicht mehr verhindern. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von jeweils circa 500 Euro. Die Fahrerin des blauen Kastenwagens setzte unbeirrt ihre Fahrt in Richtung Peterzell fort.

Zeugen, die Hinweise zum Transporter geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07724/ 9495-0 beim Polizeirevier St. Georgen zu melden.

