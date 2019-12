Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuningen) Bei Auffahrt zur Autobahn PKW übersehen

Tuningen (ots)

In der Trossinger Straße hat am Mittwochnachmittag gegen 16:45 Uhr eine Mercedes SLC 200 Fahrerin beim Abbiegen auf die Autobahnauffahrt der A 81, einen ihr entgegenkommenden Skoda Rapid übersehen. Beim Unfall entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

