Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuningen) Zwei Einbrüche im Tuninger Süden

Tuningen (ots)

Unbekannte Täter haben sich durch Aufhebeln von Türen im Laufe des Mittwochs in der Mühlwiesenstraße und der Straße Auf der Breite unerlaubten Zutritt in Häuser verschafft.

In der Mühlwiesenstraße hebelten die Täter zwischen 14 Uhr und 17:30 Uhr eine Balkontür auf. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume, bis sie von einer Bewohnerin überrascht wurden. Ihnen gelang unerkannt die Flucht, ohne etwas zu entwenden. Zwischen 7:55 Uhr und 17:45 Uhr gelangten vermutlich dieselben Täter in ein Haus in der Straße Auf der Breite. In dem sie eine Terrassentür aufhebelten drangen die Gauner ins Gebäude ein und durchsuchten es. Beim Öffnen eines Fensters, ging eine Statue im Wert von circa 200 Euro zu Bruch. Die Diebe wurden fündig und entwendeten überwiegend Schmuck und Münzen. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Wer im genannten Tatortbereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07720/ 8500-0 beim Polizeirevier Schwenningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach / Thea Reuhs

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell