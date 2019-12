Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Böttingen) Sommerreifen auf schneeglatter Fahrbahn: eine leichtverletzte Person und 13.000 Euro Sachschaden

Böttingen (ots)

Auf Schnee zu schnell gefahren und Sommerreifen: diese Kombination hat am Mittwochabend einen Autofahrer ins Schleudern gebracht. Er krachte in den Gegenverkehr. Eine Frau wurde leicht verletzt.

Auf der K 5904 fuhr gegen 18:45 Uhr der Mercedes Vito-Fahrer in Richtung Heuberger Kreuz. An einem Gefällstück verlor der 25 Jährige die Kontrolle über sein Gefährt und schleuderte seitlich in einen entgegenkommenden VW Tiguan. Der VW wurde nach rechts von der Fahrbahn geschoben. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro, während der Sachschaden beim Mercedes sich auf circa 3000 Euro beläuft.

