Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Unfall im Kreisverkehr

Hechingen (ots)

Der Fahrer eines VW California Beach hat am Mittwochabend gegen 19 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Ecke Haigerlocher Straße / Hofgartenstraße die Vorfahrt missachtet. Deswegen ist er mit einem, sich im Kreisel befindenden, Mazda 6 kollidiert. Am VW des 56 Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Am Mazda beläuft sich der Schaden auf circa 1500 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach / Thea Reuhs

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell