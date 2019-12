Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Fluorn-Winzeln) Zigarettenautomat aufgeschnitten

Fluorn-Winzeln (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstag oder Mittwoch den an der Hauswand der Gaststätte "Pilsbar zum Kuckuck" aufgehängten Zigarettenautomaten aufgeschnitten. Festgestellt wurde die Tat am frühen Mittwochabend. Ob aus dem Automaten Ware geklaut wurde, steht bislang noch nicht fest. Es entstand Sachschaden.

Das Polizeirevier Schramberg hat Ermittlungen aufgenommnen und bittet um Zeugenhinweise (Telefon 07422 2701 0).

