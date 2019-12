Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Haigerloch) Sachschaden nach Kreuzunngsunfall

Haigerloch (ots)

Eine missachtete Vorfahrt hat am Mittwochmorgen an der Kreuzung Hauptstraße / Rathausstraße zu einem Sachschaden an zwei Fahrzeugen geführt.

Gegen 7:30 Uhr fuhr ein 38 Jähriger mit seinem VW Golf auf der Rathausstraße in Richtung Hauptstraße. An der Kreuzung zur dieser missachtete er die Vorfahrt eines 28 Jahre alten Renault Megane - Fahrers. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen von jeweils circa 3000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

