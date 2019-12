Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Unfall auf der Leibbrandstraße - Polizei sucht Zeugen

Schramberg (ots)

Am Montag ist es gegen 18.50 Uhr auf der Leibbrandstraße zu einem Streifvorgang zweier Pkw gekommen, bei dem ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstanden ist. Ein 30-jähriger Audi-Fahrer und ein 66-jähriger Renault-Fahrer waren auf der Leibbrandstraße in Richtung Weihergasse unterwegs. Im Kreuzungsbereich Leibbrandstraße/ Berneckstraße/ Weihergasse kam es zu dem Streifvorgang. Beide Autofahrer machen widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang. Die Polizei sucht deshalb Unfallzeugen. Personen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg (Tel.: 07422 2701-0) in Verbindung zu setzen.

