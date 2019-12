Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Fußgängerinnen auf der Königstraße angefahren - Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen (ots)

Ein 48-jähriger Opel-Fahrer hat am Dienstag, gegen 19.15 Uhr, auf der Königstraße zwei Fußgängerinnen im Alter von 74 und 75 Jahren angefahren und schwer verletzt. Die beiden Frauen überquerten auf Höhe der Stadthalle die Straße und wurden hierbei vom Auto des 48-Jährigen erfasst. Die beiden schwer verletzten Seniorinnen mussten in die Klinik eingeliefert werden. Am Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Eine bislang unbekannte Unfallzeugin wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil (Tel.: 0741 34879-0) zu melden.

