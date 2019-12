Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Minibagger kippt von Anhänger

Oberndorf am Neckar (ots)

Ein nicht ausreichend gesicherter Minibagger ist am Dienstag, gegen 10.55 Uhr, von einem Anhänger gekippt. Der 59-jährige Lenker des Anhängergespannes war auf der Kreisstraße 5520 von Weiden in Richtung Aistaig. In einer Kurve kippte der Minibagger vom Anhänger und stürzte auf die Straße. Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste die Feuerwehr ausrücken. Der Bagger wurde leicht beschädigt.

