Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Fußgängerin von Auto erfasst

Hechingen (ots)

Am Dienstagmittag ist eine Fußgängerin beim Überqueren der Straße Obertorplatz von einem Auto erfasst worden. Die Frau hat leichte Verletzungen davon getragen.

Die 50 Jahre alte Fahrerin eines Peugeot 207 war um 13:35 Uhr in Fahrtrichtung Neustraße unterwegs, als ein Audi Q3 rückwärts aus der Firststraße rausfuhr. Die Fahrerin des Audis hielt beim Erkennen des Peugeots an. Mit ihrem Heck bereits in der Straße Obertorplatz stehend, verdeckte sie der anderen Fahrerin die Sicht auf den folgenden Zebrastreifen. Die 50 Jährige nutzte die freie Gegenfahrbahn, um an dem Audi vorbeizufahren. Dabei übersah sie die den Zebrastreifen in Richtung Bushaltestelle überquerende Passantin. Diese wurde vom Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Der Rettungsdienst brachte die 32 Jahre alte Frau ins Krankenhaus. Am Auto entstand kein Sachschaden.

