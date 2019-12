Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hüfingen) Lastwagen schiebt Skoda auf Daihatsu - 18.000 Euro

Hüfingen (ots)

Bei einem Auffahrunfall in der Schaffhauser Straße hat am Dienstagmittag ein Kleintransporter mit Anhänger einen Skoda Karoq auf einen stehenden Daihatsu Cuore geschoben. Alle drei Fahrzeug waren danach beschädigt.

Der Fahrer des japanischen Kleinwagens musste gegen 13.50 Uhr am Fußgängerüberweg in Höhe des Friedhofs verkehrsbedingt anhalten. Plötzlich krachte es hinter ihm. Ein nachfolgender Transporter Fahrer hatte nicht aufgepasst und war seiner "Vorderfrau", die wegen des bremsenden Daihatsu bereits angehalten hatte, ins Heck gefahren. Die Aufprallwucht reichte, um den Skoda gegen den am Fußgängerüberweg stehenden Daihatsu zu schieben. Dabei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 18.000 Euro, davon 12.000 Euro alleine am Kastenwagen. Verletzt wurde niemand.

