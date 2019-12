Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Niedereschach-Kappel) Brandalarm in der Säge

Niedereschach-Kappel (ots)

Wegen eines Brandalarms ist die Feuerwehr am Dienstagnachmittag in die Kappeler Säge ausgerückt. Ein Rauchmelder hatte ausgelöst. Wie sich herausstellte, war beim Kochen in der Küche viel Dampf entstanden, der entsprechende Signalwirkung entfaltete. Gebrannt hat es nicht.

