POL-TUT: (Oberndorf a.N.) Unbekannter Mann entblößt sich vor einer 16 Jährigen

Oberndorf a.N. (ots)

Bereits am Montag vor einer Woche (2.12.) hat sich ein bisher unbekannter Mann in der Hölderlinstraße vor einer 16-jährigen Jugendlichen entblößt und damit begonnen, sich selbst zu befriedigen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Jugendliche war kurz nach 19 Uhr im Bahnhofsbereich unterwegs, als ein ihr unbekannter Mann bei den Taxiständen aus einem dunklen Auto ausstieg und ihr folgte. Sie ging durch die Unterführung zur Neckarstraße, dort weiter bis zum Discounter LIDL, wo sie den Neckar in Richtung Hölderlinstraße überquerte. Am Ende der Fußgängerbrücke ließ sie ihren Verfolger passieren, der weiter vorne in einen Fahrradweg abbog und verschwand. Nachdem er weg war, ging die 16 Jährige auf der Hölderlinstraße weiter. Plötzlich stand der Unbekannte wieder vor ihr, nahm sein Geschlechtsteil aus der Hose und begann, sich selbst zu befriedigen. Die Szenerie beleuchtete er mit seinem Handy. Die Jugendliche rannte sofort weg. Verfolgt wurde sie nicht.

Das Kriminalkommissariat Freudenstadt ermittelt wegen der exhibitionistischen Handlung und sucht nach Zeugen. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: südländische Erscheinung, zirka 170 cm groß, zwischen 30 und 40 Jahre alt. Er trug eine Mütze, über die er eine Kapuze gestülpt hatte. Wem der Mann im Bereich Bahnhof, auf dem Weg in die Hölderlinstraße oder nach der Tat aufgefallen ist wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07441 536 0).

