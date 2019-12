Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hüfingen) Autoscheibe zertrümmert

Hüfingen (ots)

In der Nacht zum Montag hat ein unbekannter Täter in der Adolph-Kolping-Straße an einem weißen Renault Twingo die Frontscheibe zertrümmert. Die Tatzeit lag zwischen 18 Uhr und 9 Uhr. Der Unbekannte benutzte dazu, den bisherigen Ermittlungen zufolge, eine Glasflasche. Entsprechende Splitterreste wurden gefunden. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

Das Polizeirevier Donaueschingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer 0771 83783 0 Hinweise entgegen.

