Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Unfall im Kreisverkehr

VS-Schwenningen (ots)

Im Kreisverkehr am Marktplatz sind am Montagmorgen zwei Autos zusammengestoßen. Es entstand Sachschaden.

Gegen 7.25 Uhr fuhr eine 26-jährige Frau mit ihrem VW Golf aus der Zufahrt "Auf der Lehr" in den Kreisverkehr ein. Dabei beachtete sie einen bereits im Kreisel fahrenden Seat Ibiza nicht und stieß deswegen mit ihm zusammen. An den beiden Personenkraftwagen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 9000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell