Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Mülltonne brennt

VS-Schwenningen (ots)

In der Harzerstraße hat am späten Montagabend eine Mülltonne gebrannt. Kurz nach 22 Uhr meldeten Passanten die brennende Tonne per Telefon. Die Feuerwehr rückte aus und löschte die Flammen. Hinweise auf eine strafbare Handlung ergaben sich nicht.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell