POL-TUT: (Tuttlingen) Einbrecher stielt Handys und Tablet

Tuttlingen (ots)

Am Montagabend ist gegen 18:00 Uhr ein unbekannter Dieb in der Bahnhofstraße in ein Mobilfunkfachgeschäft gewaltsam eingedrungen.

Der unbekannte Täter betrat das Wohn- und Geschäftshaus durch die unverschlossene Tür ins Treppenhaus. Durch Abbrechen des Schließzylinders öffnete er die Tür ins dortige Mobilfunkgeschäft. Vor dem Diebstahl manipulierte er die Stromversorgung und sorgte dafür, dass die Kameraüberwachung ausfiel. Im Verkaufsraum steckte der Einbrecher mehrere Mobiltelefone, ein Tablet und zwei besondere Testgeräte im Gesamtwert von mehreren Tausend Euros ein. Nach der Tat entkam er unerkannt. Das Polizeirevier Tuttlingen ermittelt wegen des Einbruchs. Ein Tatverdacht besteht nicht.

