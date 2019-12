Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Furtwangen) Schneeglätte wird zum Verhängnis

Furtwangen (ots)

Gegen 6:30 Uhr ist am Dienstagmorgen auf der B 500, Höhe Straßenmeisterei, der Fahrer eines Ford Fiestas gegen die Leitplanke gestoßen.

Der 25 Jahre alte Mann war auf der B 500, in Fahrtrichtung Neueck unterwegs. Auf Höhe der Straßenmeisterei kam er aufgrund von Schneeglätte in einer lang gezogenen Linkskurve ins Schleudern und krachte gegen die Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 6000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach / Thea Reuhs

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell