POL-TUT: (VS - Schwenningen) Postauto kippt um - Fahrerin eingeklemmt

VS - Villingen (ots)

Am Montagmorgen ist gegen 6 Uhr eine Postbotin mit ihrem Auto in der Mühlbachstraße verunfallt. In der Folge ist das Postauto auf die Fahrerseite gekippt. Die junge Frau musste von der Feuerwehr befreit werden.

Die 18 Jährige war, aus Richtung Schwenningen kommend, zunächst gegen ein am Straßenrand geparktes Auto gestoßen. Daraufhin drehte sich das Postauto um 90° im Uhrzeigersinn und kippte auf die Fahrerseite. Es rutschte noch einen Meter weit, bevor es letztendlich mit der Frontscheibe gegen ein weiteres Auto stieß und zum Liegen kam. Die Postbotin wurde eingeklemmt und konnte sich nicht mehr alleine befreien. Sie musste von der eintreffenden Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geschnitten werden. Anschließend brachte sie der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die junge Frau verletzte sich glücklicherweise nicht schwerer. Das Postauto war nicht mehr fahrbereit und wurde, nach dem Umladen der Briefe und Pakete, abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 33.000Euro. Die Mühlstraße war für den Zeitraum der Bergung vollgesperrt.

