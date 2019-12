Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Furtwangen) Auto überschlagen - Beifahrer leicht verletzt

Furtwangen (ots)

In der Herzogenweilerstraße ist am Montagmorgen, gegen 6:30 Uhr, ein Auto aufgrund zur hoher Geschwindigkeit auf dem Dach gelandet. Der Beifahrer hat sich leichte Verletzungen zugezogen.

Der 63 Jahre alte Fahrer eines VWs fuhr zu schnell in eine starke Linkskurve. Daraufhin kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich an der aufsteigenden Böschung. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer blieb unverletzt, während der 29 Jahre alte Beifahrer leichte Verletzungen davon trug. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

