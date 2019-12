Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Bad Dürrheim (ots)

Gegen 13:30 Uhr ist in der Friedrichstraße ein Renault-Fahrer einem anhaltenden VW Caddy aufgefahren. Die VW-Fahrerin hat sich leicht verletzt.

Eine 62 Jahre alte Frau wartete mit ihrem VW Caddy an der Einmündung zur Königsberger Straße, um einer weiteren Autofahrerin die Vorfahrt zu gewähren. Ihr folgte ein Renault Traffic, am Steuer ein 42 jähriger Mann, der dies zu spät bemerkte und auffuhr. Die 62 jährige wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 3 000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach / Thea Reuhs

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell