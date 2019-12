Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS - Villingen) Einbruch in Rohbau

VS - Villingen (ots)

Am Wochenende sind unbekannte Täter in der Luise-von-Preußen-Straße in einen Rohbau eingebrochen. Hierzu hebelten die Einbrecher eine Brandschutztür auf. Entwendet wurde nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1 000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach / Thea Reuhs

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell