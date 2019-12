Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dunningen-Seedorf) Einbruch in Firma

Dunningen-Seedorf (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr, und Montag, 7 Uhr, in eine Firma in der Hummelbergstraße eingebrochen. Die Täter zertrümmerten eine Fensterscheibe und entriegelten den Fensterflügel. Anschließend stiegen die Täter in den Verwaltungstrakt des Betriebes ein. Über das Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeirevier Schramberg (Tel.: 07422 2701-0) entgegen.

