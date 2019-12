Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (BL-Weilstetten) Vorfahrt nicht beachtet - Junge Frau verletzt

BL-Weilstetten (ots)

Am späten Montagabend ist in Weilstetten, an der Einmündung "Stocken" in die Tieringer Straße, eine 28-jährige Autofahrerin bei einem Vorfahrtsunfall leicht verletzt worden.

Kurz vor 21 Uhr fuhr die spätere Unfallverursacherin (19) mit ihrem BMW auf der Straße "Stocken" in Richtung Tieringer Straße. An der Einmündung bog sie nach rechts in Richtung Kreisverkehr ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines aus Richtung Ortsmitte kommenden Peugeots. Die beiden Personenkraftwagen stießen zusammen. Bei dem Unfall verletzte sich die 28-jährige Peugeotfahrerin leicht. Sie wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 4500 Euro.

