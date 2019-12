Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bösingen) BMW beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Bösingen (ots)

In der Krebenstraße wurde am Sonntag, zwischen 22.00 und 23.00 Uhr, ein geparkter Pkw BMW der Dreier-Reihe vorne rechts beschädigt. De bislang unbekannte Verursacher beging Unfallflucht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Rottweil, Tel. 0741/477-0.

