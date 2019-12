Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: St. Georgen im Schwarzwald Auto gestreift und abgehauen

St. Georgen (ots)

Ohne sich um den Schaden von rund 1.500 Euro zu kümmern, hat ein unbekannter Fahrzeugführer das Weite gesucht, nachdem er am in der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr. in der Ludwig-Weisser-Straße gegen einen Ford Focus gestoßen war. Hinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen (Tel.: 07724 9495-0) entgegen.

