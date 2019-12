Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: Furtwangen im Schwarzwald Parkscheinautomat aufgebrochen

Furtwangen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag in der Robert-Gerwig-Straße einen Parkscheinautomaten aufgebrochen. Mit einem Hebelwerkzeug versuchten die Ganoven an den Münzbehälter zu gelangen. Der Automat wurde erhebliche beschädigt. An das Bargeld gelangten die Täter nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen (Tel.: 97724 9495-0) entgegen.

