Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen, Hofen) Einfamilienhaus in Brand geraten - keine Verletzte - hoher Sachschaden

Spaichingen (ots)

Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet am Sonntagabend, gegen 22.55 Uhr, in der Trossinger Straße ein Holzschopf in Brand. Das Feuer griff schließlich auf ein angrenzendes Einfamilienhaus über und setzte den kompletten Dachstuhl in Brand. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden ist jedoch beträchtlich und dürfte sich auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Die Brandermittlungen führt das Kriminalkommissariat Tuttlingen. Eine erste Untersuchung der Brandstelle durch Kriminaltechniker des Polizeipräsidiums Tuttlingen ist bereits erfolgt.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell