POL-TUT: (Rietheim-Weilheim) Zigarettenautomatenaufbruch - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

In der Bahnhofstraße versuchten am Sonntagmorgen zwei Männer einen Zigarettenautomaten aus seiner Wandverankerung herauszubrechen. Einer aufmerksamen Zeugin bemerkte die beiden Täter und verständigte die Polizei. Als die Streifen am Tatort eintrafen, flüchteten die beiden. Während einer von Ihnen über die Schlossstraße entkommen konnte, gelang es den Beamten einen 30-Jährigen, der sich in einem Gebüsch versteckt hatte, vorläufig festzunehmen. Bei der Festnahme wurden auch zwei Polizeihunde eingesetzt. An der Örtlichkeit stellten die Beamten außerdem einen schwarzen Pkw fest in dem sich diverses Einbruchswerkzeug befand. Das Fahrzeug ist der Täterschaft zuzuordnen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Tuttlingen laufen auf Hochtouren. Insbesondere wird geprüft, ob der 30-Jährige und sein bislang unbekannter Komplize für weitere Aufbrüche in der Raumschaft in Frage kommen. Hinweise bitte an die Polizei Tuttlingen, Tel. 07461/941-0.

