Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Mahlstetten) Mercedes-Fahrer prallt gegen Baum - schwer verletzt

Mahlstetten (ots)

Ein 67-jähriger Mercedes-Fahrer geriet am Sonntagabend, gegen 22.00 Uhr, auf der Landesstraße 438, von Böttingen in Richtung Mahlstetten fahrend, in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dabei prallte das Fahrzeug mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Der 67-Jährige zog sich bei dem Aufprall schwere Verletzungen zu. Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 9.000 Euro. Weitere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.

