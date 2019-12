Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bisingen) Pkw contra Fuß - Zeh gebrochen

Bisingen (ots)

Am Sonntag gegen 11Uhr ist ein Autofahrer auf dem Edeka-Parkplatz in der Heidelbergstraße über den Fuß eines plötzlich auf die Fahrbahn tretenden Fußgängers gefahren. Wegen seiner Verletzungen musste er ins Krankenhaus. Der 61 Jahre alte Fahrer eines Toyota Yaris befand sich auf Parkplatzsuche, als aus einer Personengruppe heraus ein Fußgänger einen Schritt nach hinten machte und mit seinem rechten Fuß unter den rechten Vorderreifen des PKWs kam. Der Autofahrer bemerkte im ersten Moment den eingeklemmten Fuß nicht, bis die dabeistehenden Personen ihn darauf hinwiesen. Der 51Jahre alte Verletzte wurde vom Rettungsdienst ins Kreiskrankenhaus gebracht. Am PKW entstand kein Sachschaden.

