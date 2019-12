Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim-Oberbaldingen) In Sekretariat eingebrochen

Bad Dürrheim-Oberbaldingen (ots)

Einbrecher sind in der Nacht zum Samstag in das Schulgebäude am Schulplatz eingestiegen. Sie verschafften sich Zutritt zum Sekretariat und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld. Das Polizeirevier Schwenningen prüft derzeit wie die Täter in das Gebäude gelangt sind.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell