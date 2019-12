Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Wohnung verraucht -Mann rettet Nachbarin

Rottweil (ots)

Durch seinen Einsatz hat ein Mann in der Steinhauserstraße am Samstagmittag seine Nachbarin gerettet, die Essen auf dem Herd vergessen hatte. Durch den vergessenen Topf auf dem Herd entwickelte sich starker schwarzer Rauch, der sich rasch in der Wohnung ausbreitete. Durch die Rauchmelder alarmiert, wurde der 43 Jahre alte Nachbar auf den Rauch in der Wohnung aufmerksam. Nachdem er die 79 Jahre alte Bewohnerin noch in der Wohnung vermutete, gelangte er über ein Fenster ins Innere. Er half der 79-Jährigen aus der bereits völlig verrauchten Wohnung und lüftete die Räume. Die eintreffenden Rettungskräfte brachten die Beiden zur Untersuchung in das Krankenhaus nach Rottweil. Die Feuerwehr übernahm die weitere Lüftung.

